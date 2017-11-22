Джорджо Кьеллини: "Чтобы играть за "Ювентус" столько лет, одного умения мало"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини признался, что считает туринский клуб второй семьей. Итальянец с 2005 года выступает за туринцев.

- "Ювентус" для меня уже как семья, - цитирует пресс-служба УЕФА Кьеллини. - Я в клубе 12 лет, это мой 13-й сезон. Я провел здесь более 400 матчей и недавно вошел в десятку рекордсменов клуба по этому показателю. "Ювентус" - часть меня, а я - часть истории этого великого клуба. Мне страшно повезло, что меня будут помнить как игрока, вершившего историю с этим клубом.

Чтобы играть здесь столько лет, одного умения мало. Нужны еще личностные качества. Стоит заглянуть в клубный музей, посмотреть на футболки, турнирные таблицы, рассказывающие о бесчисленных сезонах и матчах, и ты понимаешь, что любой, кому удавалось задержаться здесь, должен был обладать выдающимися личными качествами.

- Полгода назад вы проиграли в финале Лиги чемпионов. Сожалеете об упущенной возможности?

- Ни о чем не жалею. Нам удалось добраться до финала по итогам восхитительного сезона. Два финала за три года - невероятное достижение. Было бы неслыханно, если бы кто-то сказал о таком в июле 2014-го. Хотя досадно, что нам не удалось завоевать трофей. Это было бы историческое свершение, которое не описать словами.