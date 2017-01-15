Джо Харт: "Я больше не использую Google Translate"

Вратарь "Торино" Джо Харт рассказал о своих успехах в изучении итальянского языка. По словам английского голкипера, он адаптировался в Турине и доволен своей карьерой.

- Я понимаю гораздо больше, чем говорю, - цитирует Football Italia Харта. - На поле обхожусь определенным набором слов. Честное слово, я больше не использую Google Translate. Порой футбол безумен, я это понял. Но переход в "Торино" я считаю нормальным шгом. Я живу в хорошем городе, играю с хорошими людьми и узнаю что-то новое. Не только в футболе.