Джо Харт: "Не понимаю, почему в чемпионате Италии так мало английских вратарей"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий в "Торино" на правах аренды, подчеркнул, что начинает адаптироваться в новом клубе. Голкипер подчеркнул, что "горожане" предоставили ему право выбора новой команды.
- Мои тренировки и игра не претерпели изменений, - приводит Football Italia слова Харта. - Сейчас я начинаю понимать требования главного тренера "Торино". "Манчестер Сити" предоставил мне право выбора, и я решил присоединиться к туринцам. Рад выступать за этот клуб, но не понимаю, почему здесь так мало вратарей из Англии.
Berkut-7
ВОт те 2 причины как минимум, первая это сильная вратарская школа в самой Италии и вторая ,это убогая вратарская школа в самой Англии, поэтому английских вратарей нигде нету, даже наверно в низших дивизионах Англии по пальцам пересчитать можно
16:05
shpasic
а в Англии есть вратари?
15:09
NoName
Джо, их даже в Англии немного, а ты говоришь Италия.. )
14:57