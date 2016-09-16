Джо Харт: "Не понимаю, почему в чемпионате Италии так мало английских вратарей"

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий в "Торино" на правах аренды, подчеркнул, что начинает адаптироваться в новом клубе. Голкипер подчеркнул, что "горожане" предоставили ему право выбора новой команды.

- Мои тренировки и игра не претерпели изменений, - приводит Football Italia слова Харта. - Сейчас я начинаю понимать требования главного тренера "Торино". "Манчестер Сити" предоставил мне право выбора, и я решил присоединиться к туринцам. Рад выступать за этот клуб, но не понимаю, почему здесь так мало вратарей из Англии.