14:20 | ФУТБОЛ — Италия

Джо Харт: "Не понимаю, почему в чемпионате Италии так мало английских вратарей"

0
0
0
3

Вратарь "Манчестер Сити" Джо Харт, выступающий в "Торино" на правах аренды, подчеркнул, что начинает адаптироваться в новом клубе. Голкипер подчеркнул, что "горожане" предоставили ему право выбора новой команды.

- Мои тренировки и игра не претерпели изменений, - приводит Football Italia слова Харта. - Сейчас я начинаю понимать требования главного тренера "Торино". "Манчестер Сити" предоставил мне право выбора, и я решил присоединиться к туринцам. Рад выступать за этот клуб, но не понимаю, почему здесь так мало вратарей из Англии.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

Berkut-7

ВОт те 2 причины как минимум, первая это сильная вратарская школа в самой Италии и вторая ,это убогая вратарская школа в самой Англии, поэтому английских вратарей нигде нету, даже наверно в низших дивизионах Англии по пальцам пересчитать можно

16:05

shpasic

а в Англии есть вратари?

15:09

NoName

Джо, их даже в Англии немного, а ты говоришь Италия.. )

14:57

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ