22:52 | ФУТБОЛ — Италия

Джо Харт: "Мне все нравится в итальянском футболе"

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Голкипер "Торино" Джо Харт признался, что ему все нравится в итальянском футболе. 29-летний англичанин с лета на правах аренды из "Манчестер Сити" выступает за туринский клуб.

- Нет того, что мне не нравится в итальянском футболе, от болельщиков до тренеров, серии А и культуры итальянского футбола, - цитирует Football Italia Харта. - Мне нравится все. Сезон для "Торино" начался очень хорошо, затем мы потеряли несколько важных очков, но еще есть время, чтобы компенсировать это. Каковым бы ни было наше окончательное место в таблице, я уверен, что мы его заслужили.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

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23:06

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