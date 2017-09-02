Джилардино отказался переходить в команду Индзаги

Директор "Венеции" Джорджо Перинетти сообщил, что клуб не смог договориться о переходе экс-нападающего сборной Италии Альберто Джилардино. 35-летний футболист является свободным агентом после ухода из "Пескары" минувшим летом.

– Альберто честно и откровенно сообщил нам, что не хочет выступать в серии B, – сказал для Trivenetogoal Перинетти. – Он ждал и по-прежнему ждет предложений от клубов высшего дивизиона. Джилардино поставил перед собой цель достичь отметки в 200 голов в серии A. Но мы не исключаем, что в будущем вновь обсудим сотрудничество.

Напомним, что "Венеция" вышла в серию B по итогам сезона-2016/17. Командой руководит бывший партнер Джилардино по "Милану" и сборной – Филиппо Индзаги.