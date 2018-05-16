"Джиджи – всемирное наследие ЮНЕСКО!" Сестра Буффона против завершения карьеры брата

Сестра вратаря и капитана "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона Вероника Буффон считает, что ее брату не стоит завершать карьеру. На четверг, 17 мая, запланирована пресс-конференция прославленного голкипера. Ожидается, что на ней он объявит об уходе из футбола.

Буффон стал первым девятикратным чемпионом Италии

– Чем больше я вижу его на поле, тем меньше мне кажется, что он выглядит как игрок на закате карьеры, – цитирует Tuttosport сестру Буффона. – Я была волейболисткой и в 27 лет у меня была 1000 причин, чтобы уйти. Мне интересно, почему Джиджи должен уходить? Из-за того, что ему 40? И что с того?

Мы говорим о вратаре, который выиграл семь скудетто и четыре Кубка Италии подряд. Не говоря о том, как он играл в Лиге чемпионов. На "Бернабеу" он провел фантастический матч. Джиджи – всемирное наследие ЮНЕСКО. Поверьте мне, я играла на высоком уровне.

Я его сестра и предвзята, но я действительно не думаю, что ему пора уходить. Его глаза не говорят о том, что он хочет уходить.

Напомним, Буффон выступает на профессиональном уровне с 1995 года. За это время он завоевал 22 трофея на клубном уровне, включая 9 титулов чемпиона Италии. В 2006 году вместе со сборной Италии он стал чемпионом мира.