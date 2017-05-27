Джеймс Палотта: "Тотти – символ Рима"

Президент "Ромы" Джеймс Палотта отметил, что никогда не появится футболиста, похожего на Франческо Тотти. По его словам, 40-летний футболист является настоящим римлянином.

– В воскресенье на "Стадио Олимпико" 70 тысяч болельщиков смогут наблюдать за тем, как завершает свою карьеру легенда нашего клуба, – приводит Football Italia слова Палотты. – Никому в мире не надо объяснять, что значит Тотти для команды и для города. С кем бы я ни говорил – с таксистом, официантом или просто прохожим – все лестно отзываются о Тотти. Для всех римлян был не просто величайшим нападающим. Все они видели себя в нем, он был настоящим римлянином, который представлял горожан на поле. Тотти – символ Рима.

Помню, как я был на стадионе "Манчестер Сити" и разговаривал с болельщиками клуба, которые были удивлены тем, как Тотти вел игру "Ромы". В том матче он забил гол, став самым возрастным игроком, который когда-либо забивал в Лиге чемпионов. Это было в 2014 году. Тогда я не думал, что два года спустя он будет забивать важные голы за "Рому". Вся его карьера – это голливудский фильм. Жалею, что меня не было в клубе раньше.