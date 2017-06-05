Джеймс Палотта: "Тотти может быть послом "Ромы" и заработать себе кучу денег на рекламе"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта не исключает, что бывший капитан римской команды Франческо Тотти может работать директором в клубе или быть послом желто-красных, зарабатывая много денег на рекламе. Тотти провел свой заключительный матч в составе "Ромы" 28 мая против "Дженоа". Он выступал за столичный клуб на протяжении всей карьеры.

– Он может работать директором в "Роме" – у него есть шестилетний контракт, – приводит Football Italia слова Палотты. – Я на его месте просто отправился бы на пляж. У Тотти есть репутация, которую можно использовать в деле. Он может быть отличным послом "Ромы" и заработать себе кучу денег на контрактах со спонсорами и на разной рекламе по всему миру.