Джеймс Палотта: "Роме" нужны 4-5 серьезных усилений для Лиги чемпионов"

Президент "Ромы" Джеймс Палотта подчеркнул, что информация о переходе Мохамеда Салаха в "Ливерпуль" не соответствует действительности. Кроме того, он отметил: команде нуждается в 4-5 новых сильных футболистах для участия в Лиге чемпионов.

– Салах уходит в "Ливерпуль"? На данный момент никакой договоренности нет. Нам делают разные предложения. Всех послушать, так у нас три четвертых команды уедет. Мы посмотрим, что будем делать. Нам необходимо 4-5 серьезных усилений, потому что мы будем выступать в Лиге чемпионов.