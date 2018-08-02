Джеймс Палотта: "Мы все еще хотим Месси"

Президент "Ромы" Джеймс Палотта заявил, что в клубе все еще хотят трансфера Лионеля Месси. Ранее "Барселона" перехватила у римлян бразильца Малкома из "Бордо", на что руководство итальянского клуба отреагировало резко, назвав данный поступок некультурным.

Испанский грант даже принес извинение "Роме", но Палотт заявил,что извинения будут приняты, если "Барселона" отдаст римлянам Месси.

В четверг римский клуб объявил о подписании нового коммерческого директора – Франческо Кальво, который с 2015 года работал в каталонском клубе. Президент "Ромы" прокомментировал подписание, заявив, что итальянцы все еще злятся на "Барселону" за то, что те увели у них Малкома.

- Это ничего не меняет, – приводит Football Italia слова Палотта. - Мы все еще хотим Месси.