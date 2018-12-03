Джеймс Палотта: "Момент с неназначенным пенальти в ворота "Интера" - это шутка и позор!"

Президент "Ромы" Джеймс Палотта раскритиковал работу системы VAR в воскресном матче римлян с "Интером" (2:2). Он назвал ее "шуткой и позором".

"Момент с неназначенным пенальти в ворота "Интера" в первом тайме - это просто шутка! Это позор! Именно для таких ситуаций и существует VAR, но подобные вещи происходят уже не в первый раз", - приводит слова функционера Pagino Romaniste.

Речь идет о моменте, случившемся в первом тайме игры "Рома" - "Интер" при счете 0:0, когда игрок хозяев Николо Заниоло был остановлен в штрафной "Интера" с нарушением правил. Но люди, отвечавшие за работу VAR на матче, не стали пересматривать этот эпизод, и через 30 секунд в ответной атаке "Интер" открыл счет.