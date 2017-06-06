Джеймс Паллотта: "Щенсны хочет остаться в "Роме"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта заявил, что вратарь "Арсенала" Войчех Щенсны хочет продолжить выступать за римский клуб после завершения двух сезонов на правах аренды. Ранее в СМИ появилась информация, что "Ювентус" намерен подписать 27-летнего поляка.

- Войчех сказал мне, что хочет остаться в "Роме", – цитирует Football Italia Паллотту. - Я скажу больше, я был удивлен тем, что некоторые из игроков, которые, как я думал, хотели уйти, подошли ко мне и сказали, что они хотят остаться. Это знак того, что у нас хорошая команда.