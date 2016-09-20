Джеймс Паллотта: "Рома" не боится "Ювентус"

Президент "Ромы" Джеймс Паллотта подчеркнул, что еще рано говорить о том, кто станет чемпионом Италии. При этом он отметил, что римляне не испытывают страха перед "Ювентусом", который является одним из лидеров серии А.

- "Ювентус" - очень хорошая команда, в которой собраны игроки экстра-класса, - приводит Football Italia Паллотты. - Однако сезон длинный, и в каждом туре команды ведут упорную борьбу. Мы не боимся туринцев, но, безусловно, очень уважаем, как и любой другой клуб серии А. У "Старой синьоры" отличная команда. Сейчас очень рано говорить о том, кто окажется впереди по итогам сезона.

Франческо Тотти? Ему скоро 40, но наш капитан намекнул, что он может продолжить выступления за клуб и по окончании этого сезона. Конечно, на первый план выходит вопрос физической готовности, но Тотти неизменно подтверждает свою состоятельность на протяжении многих лет. Он очень важен для клуба и для города. Он для многих стал легендой, и по-прежнему делает все возможное ради успеха команды.

Эдин Джеко? Мы много говорили о нем этим летом. Талант этого игрока не подвергается сомнению, Джеко может быть лидером на поле. Он усердно работает на тренировках, и мы очень рады, что он выбрал серию А после ярких выступлений в чемпионате Англии. В этом сезоне нападающий демонстрирует хорошую игру, я доволен его действиями на поле.

Что касается Лучано Спаллетти, то я надеюсь, что он останется с нами в течение длительного времени.