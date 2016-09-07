14:25 | ФУТБОЛ — Италия

"Дженоа" в январе вновь попробует подписать Эрнанеса

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Президент "Дженоа" Энрико Прециози сообщил, что его клуб попробует в январе подписать полузащитника "Ювентуса" Эрнанеса​. Также он надеется, что текущий сезон станет успешным для генуэзской команды.

– В прошлое трансферное окно мы до последнего момента надеялись заполучить Эрнанеса, – цитирует La Repubblica Прециози. – Однако что-то пошло не так. Можем попробовать в январе вновь заполучить игрока. Никогда не говори "никогда".

В этом сезоне в команде царит особенный климат по сравнению с другими годами. Надеемся, что это хорошая примета. Один из игроков отклонил предложение от другого клуба с зарплатой в три раза больше нынешней, чтобы остаться в "Дженоа".

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