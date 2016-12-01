"Дженоа" в дополнительное время одолел "Перуджу" в Кубке Италии

В матче 1/16 финала Кубка Италии "Дженоа" на своем поле нанес поражение "Перудже" – 4:3 д.в. Дублем у хозяев отметился Горан Пандев. Еще по голу в составе генуэзцев записали на свой счет сын наставника "Атлетико" Диего Симеоне Джованни и Никола Нинкович.

Напомним, что "Перуджа" выступает во втором по силе дивизионе страны. Следующим соперником "грифонов" станет "Лацио". Поединок состоится 11 января.

Кубок Италии

1/16 финала

"Дженоа" – "Перуджа" – 4:3 д.в. (2:0, 0:2, 2:1)

Голы: Симеоне, 3 (1:0). Пандев, 37 (2:0). Бьянки, 52 (2:1). Дроле, 63 (2:2). Пандев, 100 (3:2). Нинкович, 116 (4:2). Ди Нольфо, 120+1 (4:3).

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Орбан, Бираски (Лазович, 74), Мигел Велозу, Кофи, Окампос (Нинкович, 46), Эденилсон, Лаксальт, Пандев (Нтчам, 102), Симеоне.

Удаление: Губерти (П), 116.

Судья: Мареска.

1 декабря. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".