15:36 | ФУТБОЛ — Италия

"Дженоа" сыграет с "Ромой" в специальных футболках в честь Тотти

0
0
0
0

"Дженоа" в матче 38-го тура чемпионата Италии сыграет с "Ромой" в специальных футболках. На переднюю часть будет нанесена фраза: "Дженоа" приветствует Франческо Тотти", а сзади под номером будет написано: "25 сезонов в одной футболке, 786 матчей, 307 голов, победа на чемпионате мира в 2006 году. Франческо Тотти в истории футбола". Сегодня 40-летний капитан римлян проведет свой последний матч.

 

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий