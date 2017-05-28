"Дженоа" сыграет с "Ромой" в специальных футболках в честь Тотти

"Дженоа" в матче 38-го тура чемпионата Италии сыграет с "Ромой" в специальных футболках. На переднюю часть будет нанесена фраза: "Дженоа" приветствует Франческо Тотти", а сзади под номером будет написано: "25 сезонов в одной футболке, 786 матчей, 307 голов, победа на чемпионате мира в 2006 году. Франческо Тотти в истории футбола". Сегодня 40-летний капитан римлян проведет свой последний матч.