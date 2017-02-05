"Дженоа" проиграла "Сассуоло", "Эмполи" и "Торино" поделили очки

"Дженоа" на своем поле проиграла "Сассуоло" в матче 23-го тура чемпионата Италии. В других встречах "Аталанта" переиграла "Кальяри", а "Эмполи" и "Торино" обменялись голами.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Аталанта" - "Кальяри" - 2:0 (2:0)

Голы: Гомес, 4 (1:0). Гомес, 16 (2:0).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло (Зуканович, 62), Толой, Кальдара, Конти, Гомес (Мунье, 90), Куртич, Спинаццола, Фройлер, Кессиэ (Кристанте, 81), Петанья.

"Кальяри": Рафаэл, Бруну Алвеш, Капуано (Серра, 79), Пизакане, Чеппителли (Ионицэ, 80), Дессена (Мьянге, 70), Ди Дженнаро, Исла, Тахцидис, Барелла, Боррьелло.

Предупреждения: Чеппителли, 54. Мазиелло, 58. Барелла, 61. Конти, 63. Куртич, 83. Спинаццола, 88.

Судья: Гавиллуччи.

5 февраля. Бергамо. Стадион "Атлети Адзурри д’Италия".

"Дженоа" - "Сассуоло" - 0:1 (0:1)

Гол: Пеллегрини, 26.

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти, Иццо, Хильемарк (Нтчам, 72), Катальди, Эденилсон (Пинилья, 84), Лаксальт, Палладино, Пандев (Таарабт, 68), Симеоне.

"Сассуоло": Консильи, Гаццола, Пелузо, Ачерби, Летшерт, Аквилани, Данкан, Пеллегрини (Маццителли, 85), Матри (Риччи, 78), Рагуза, Берарди (Политано, 72).

Предупреждения: Аквилани, 33. Катальди, 47. Иццо, 59.

Судья: Руссо.

5 февраля. Генуя. Стадион "Луиджи Феррарис".

"Эмполи" - "Торино" - 1:1 (1:1)

Голы: Белотти, 11 (0:1). Пуччарелли, 45+2 (1:1).

Нереализованный пенальти: Яго Фальке (Т), 55 (вратарь)

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль (Димарко, 90+1), Беллуши, Коста (Чосич, 10), Лаурини, Эль-Каддури (Зайц, 79), Кроче, Диуссе, Крунич, Мчедлидзе, Пуччарелли.

"Торино": Харт, Де Сильвестри, Моретти, Айети, Баррека, Бенасси, Базелли (Оби, 69), Вальдифьори (Лукич, 82), Ляич, Яго Фальке (Итурбе, 74), Белотти.

Предупреждения: Вальдифьори, 33. Крунич, 38. Эль-Каддури, 42. Мчедлидзе, 43. Диуссе, 50. Базелли, 55. Беллуши, 59. Итурбе, 80. Оби, 86. Димарко, 90+3.

Судья: Ди Белло.

5 февраля. Эмполи. Стадион "Карло Кастеллани".