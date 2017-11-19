"Дженоа" прервала серию из трех поражений подряд, обыграв "Кротоне"

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Дженоа" на выезде одолела "Кротоне". Единственный мяч в составе "грифонов" забил полузащитник Лука Ригони. Генуэзцы одержали победу в первой игре при новом главном тренере Давиде Баллардини, который 6 ноября сменил на этом посту Ивана Юрича.

Отметим, что "Дженоа" смогли прервать серию из трех поражений подряд. Красно-синие покинули зону вылета серии А.

Чемпионат Италии

Серия А

13-й тур

"Кротоне" - "Дженоа" (Генуя) - 0:1 (0:1)

Гол: Ригони, 11 (0:1).

"Кротоне": Кордац, Сампиризи (Сими, 82), Чеккерини, Симич, Мартелла (Роден, 61), Барберис, Мандрагора, Стоян (Тонев, 73), Тротта, Будимир, Налини.

"Дженоа": Перин, Рози, Сполли, Зуканович, Иццо, Ригони, Мигел Велозу (Кофи, 78), Таарабт (Сентурион, 89), Бертолаччи, Лаксальт, Пандев (Галабинов, 61).

Предупреждения: Сполли, 33. Стоян, 39. Мигел Велозу, 56. Ригони, 70.

Судья: Тальявенто.

19 ноября. Кротоне. Стадион "Ezio Scida".

Турнирная таблица чемпионата Италии