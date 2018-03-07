"Дженоа" предложил Кришито контракт на пять лет и должность тренера

По информации Gianluca Di Marzio, "Дженоа" является главным претендентом на защитника "Зенита" Доменико Кришито, который летом станет свободным агентом. Отмечается, что клуб из Генуи предложил футболисту 5-летний контракт, а также должность в тренерском штабе команды по завершении карьеры.

Ранее сообщалось, что помимо "Дженоа" на 31-летнего защитника претендует и "Интер". Напомним, что Кришито выступал за "Дженоа" на протяжении семи сезонов. На его счету девять мячей в 164 играх за генуэзский клуб. В текущем сезоне защитник провел 30 матчей во всех клубных турнирах за "Зенит", забил 4 гола и отдал 4 передачи.