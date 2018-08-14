"Дженоа" отменил тренировку из-за обрушения моста в Генуе

"Дженоа" отменил тренировку команды из-за обрушения моста возле Генуи, сообщает пресс-служба клуба. Игроки не выйдут на занятие, которое было запланировано сегодня во второй половине дня.

"После трагедии, которая постигла Геную, клуб и тренер Давиде Баллардини отменили тренировочное занятие первой команды, запланированное во второй половине дня", – говорится в сообщении "Дженоа" в Твиттере.

По последним данным, в результате трагедии погибли 30 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.

Экс-игрок "Зенита" Кришито был на рухнувшем мосту в Генуе за 10 минут до трагедии