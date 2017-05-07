"Дженоа" одолел "Интер", "Эмполи" обыграл "Болонью"

Матч 35-го тура чемпионата Италии между "Дженоа" и "Интером" завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол в игре забил нападающий Горан Пандев. Отметим, что у гостей на 87-й минуте встречи пенальти не сумел реализовать полузащитник Антонио Кандрева, а спустя минуту хавбек Жоффре Кондогбья получил красную карточку.

В параллельной игре "Эмполи" дома переиграл "Болонью" (3:1), а "Кротоне" в гостях оказался сильнее "Пескары" (1:0).

Чемпионат Италия

Серия А

35-й тур

"Дженоа" – "Интер" – 1:0 (0:0)

Гол: Пандев, 70 (1:0).

Нереализованный пенальти: Кандрева, 87 (вратарь)

"Дженоа": Ламанна, Бурдиссо, Джентилетти, Бираски, Ригони, Мигел Велозу, Лазович (Муньос, 74), Катальди, Бегетто, Палладино (Кофи, 89), Симеоне (Пандев, 19).

"Интер": Ханданович, Андреолли, Нагатомо (Банега, 83), Д`Амброзио, Медель, Кандрева, Кондогбья, Гальярдини, Эдер (Паласио, 72), Перишич, Икарди (Габриэл Барбоза, 72).

Предупреждения: Лазович, 37. Нагатомо, 53. Бираски, 61. Медель, 77. Бурдиссо, 86. Ригони, 90+2.

Удаление: Кондогбья, 88.

Судья: Дамато.

7 мая. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.

"Эмполи" – "Болонья" – 3:1 (2:1)

Голы: Кроче, 5 (1:0). Верди, 11 (1:1). Паскуаль, 38 (2:1). Коста, 46 (3:1).

"Эмполи": Скорупски, Паскуаль, Беллуши, Коста, Лаурини (Весели, 64), Эль-Каддури, Маури (Якупович, 88), Кроче, Диуссе, Пуччарелли, Тиам (Маккароне, 75).

"Болонья": Миранте, Гастальделло (Масина, 68), Мбай, Крафт, Майетта, Таидер (Петкович, 50), Крейчи (Оквонково, 74), Верди, Донса, Пульгар, Дестро.

Предупреждения: Крейчи, 16. Гастальделло, 43. Паскуаль, 65.

Судья: Кальварезе.

7 мая. Эмполи. Стадион Carlo Castellani.

"Пескара" – "Кротоне" – 0:1 (0:0)

Гол: Тонев, 71 (0:1).

"Пескара": Фьорилло, Бово, Бираги (Черри, 82), Форнасьер, Дзампано, Мемушай (Кулибали, 66), Бругман, Верре, Бенали, Баэбек (Мурич, 66), Капрари.

"Кротоне": Кордац, Рози, Чеккерини, Феррари, Роден (Акости, 51), Капецци, Барберис, Мартелла, Налини (Сампиризи, 75), Тротта, Сими (Тонев, 63).

Предупреждения: Капрари, 41. Капецци, 54. Бругман, 62. Тонев, 72. Бенали, 76. Кулибали, 83.

Удаление: Бенали, 76.

Судья: Руссо.

7 мая. Пескара. Стадион Adriatico.