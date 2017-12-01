"Дженоа" обыграл "Кротоне" в Кубке и вышел на "Ювентус"

"Дженоа" одержал непростую победу над "Кротоне" со счетом 1:0 в матче 4-го раунда Кубка Италии. Единственный мяч во втором тайме забил Франческо Мильоре. В 1/8 финала турнира "Дженоа" сыграет с "Ювентусом".

Кубок Италии

4-й раунд

"Дженоа" – "Кротоне" – 1:0 (0:0)

Гол: Мильоре, 54 (1:0).

"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Россеттини, Мильоре, Бираски, Лазович, Кофи, Брлек (Лападула, 63), Омеонга, Сентурион (Родригес, 80), Риччи (Сальседо Мора, 86).

"Кротоне": Феста, Кабрера, Айети, Симич, Мартелла, Фараони (Роден, 81), Сульич, Крочата (Тонев, 68), Ромеро, Стоян, Будимир (Сими, 73).

Предупреждения: Симич, 16. Мартелла, 57. Сульич, 66. Кофи, 83.

Судья: Манганьелло.

30 ноября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.