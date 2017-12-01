"Дженоа" обыграл "Кротоне" в Кубке и вышел на "Ювентус"

"Дженоа" одержал непростую победу над "Кротоне" со счетом 1:0 в матче 4-го раунда Кубка Италии. Единственный мяч во втором тайме забил Франческо Мильоре. В 1/8 финала турнира "Дженоа" сыграет с "Ювентусом".
Кубок Италии
4-й раунд
"Дженоа" – "Кротоне" – 1:0 (0:0)
Гол: Мильоре, 54 (1:0).
"Дженоа": Ламанна, Джентилетти, Россеттини, Мильоре, Бираски, Лазович, Кофи, Брлек (Лападула, 63), Омеонга, Сентурион (Родригес, 80), Риччи (Сальседо Мора, 86).
"Кротоне": Феста, Кабрера, Айети, Симич, Мартелла, Фараони (Роден, 81), Сульич, Крочата (Тонев, 68), Ромеро, Стоян, Будимир (Сими, 73).
Предупреждения: Симич, 16. Мартелла, 57. Сульич, 66. Кофи, 83.
Судья: Манганьелло.
30 ноября. Генуя. Стадион Luigi Ferraris.