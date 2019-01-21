"Дженоа" – "Милан": видеотрансляция матча в 17.00

В матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу в понедельник, 21 января, "Дженоа" принимает "Милан".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Дженоа" – "Милан" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 17.00 (время московское).

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