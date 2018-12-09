"Дженоа" и СПАЛ сыграли вничью

"Дженоа" и СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии сыграли вничью - 1:1. Голами в этой встрече отличились Кшиштоф Пентек и Андреа Петанья.
"Дженоа" имеет в своем активе 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии а, СПАЛ - с 15-ю очками на 16-й строчке.
Чемпионат Италии
Серия А
15-й тур
"Дженоа" - "СПАЛ" - 1:1 (1:1)
Голы: Петанья, 15 (0:1). Пентек, 38 - с пенальти (1:1).
"Дженоа": Раду, Кришито, Педру Перейра (Гюнтер, 46), Бираски, Ромеро, Мигел Велозу (Ролон, 66), Лазович, Сандру (Зуканович, 90+2), Хильемарк, Пентек, Куаме.
СПАЛ: Гомис, Фелипе, Викари, Бонифаци, Куртич, Миссироли (Валоти, 69), Скьяттарелла (Вальдифиори, 76), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Петанья (Флоккари, 82).
Предупреждения: Петанья, 25. Бонифаци, 34. Мигел Велозу, 55. Викари, 81. Флоккари, 85. Вальдифиори, 87.
Удаление: Кришито, 11.
Судья: Паскуа (Италия).
9 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".