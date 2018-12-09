"Дженоа" и СПАЛ сыграли вничью

"Дженоа" и СПАЛ в матче 14-го тура чемпионата Италии сыграли вничью - 1:1. Голами в этой встрече отличились Кшиштоф Пентек и Андреа Петанья.

"Дженоа" имеет в своем активе 16 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице серии а, СПАЛ - с 15-ю очками на 16-й строчке.

Чемпионат Италии

Серия А

15-й тур

"Дженоа" - "СПАЛ" - 1:1 (1:1)

Голы: Петанья, 15 (0:1). Пентек, 38 - с пенальти (1:1).

"Дженоа": Раду, Кришито, Педру Перейра (Гюнтер, 46), Бираски, Ромеро, Мигел Велозу (Ролон, 66), Лазович, Сандру (Зуканович, 90+2), Хильемарк, Пентек, Куаме.

СПАЛ: Гомис, Фелипе, Викари, Бонифаци, Куртич, Миссироли (Валоти, 69), Скьяттарелла (Вальдифиори, 76), Фарес, Лаццари, Антенуччи, Петанья (Флоккари, 82).

Предупреждения: Петанья, 25. Бонифаци, 34. Мигел Велозу, 55. Викари, 81. Флоккари, 85. Вальдифиори, 87.

Удаление: Кришито, 11.

Судья: Паскуа (Италия).

9 декабря. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".

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