"Дженоа" - "Эмполи": видеотрансляция матча - в 21.30

В матче 2-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 26 августа, играют "Дженоа" и "Эмполи". Начало встречи серии А в Генуе – в 21.30 по московскому времени.

Эта игра чемпионата станет первой в городе после трагедии с обрушением моста. Матчи "Дженоа" (в гостях с "Миланом") и "Сампдории" (дома с "Фиорентиной") в стартовом туре были перенесены в связи с национальным трауром.

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

"Дженоа" – "Эмполи": чемпионат Италии по футболу, серия А, 2-й тур, 26 августа 2018, онлайн-трансляция матча, начало – 21.30 (мск)