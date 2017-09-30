"Дженоа" дома уступил "Болонье"

"Дженоа" дома проиграл "Болонье" со счетом 0:1 в матче 7-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий Родриго Паласио.

Отметим, что генуэзцы потерпели пятое поражение в семи играх сезона. На счету команды также две ничьи.

"Дженоа" занимает 18-ю строчку в турнирной таблице серии А, набрав два очка. "Болонья" идет на 9-м месте с 11-ю баллами.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Дженоа" – "Болонья" – 0:1 (0:0)

Гол: Паласио, 73 (0:1).

"Дженоа": Перин, Рози (Лазович, 61), Россеттини, Зуканович, Бираски (Пандев, 77), Мигел Велозу, Кофи, Лаксальт, Палладино, Риччи, Пеллегри (Галабинов, 46).

"Болонья": Миранте, Мбай, Крафт (Торосидис, 71), Гонсалес, Хеландер, Поли (Де Майо, 80), Верди, Донса, Пульгар, Паласио, Петкович (Дестро, 60).

Предупреждения: Пеллегри, 6. Палладино, 38. Хеландер, 39. Россеттини, 43. Крафт, 49. Мигел Велозу, 84.

Судья: Рокки (Италия).

30 сентября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".