"Дженоа" дома уступил "Болонье"

"Дженоа" дома проиграл "Болонье" со счетом 0:1 в матче 7-го тура чемпионата Италии. Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий Родриго Паласио.
Отметим, что генуэзцы потерпели пятое поражение в семи играх сезона. На счету команды также две ничьи.
"Дженоа" занимает 18-ю строчку в турнирной таблице серии А, набрав два очка. "Болонья" идет на 9-м месте с 11-ю баллами.
Чемпионат Италии
Серия А
7-й тур
"Дженоа" – "Болонья" – 0:1 (0:0)
Гол: Паласио, 73 (0:1).
"Дженоа": Перин, Рози (Лазович, 61), Россеттини, Зуканович, Бираски (Пандев, 77), Мигел Велозу, Кофи, Лаксальт, Палладино, Риччи, Пеллегри (Галабинов, 46).
"Болонья": Миранте, Мбай, Крафт (Торосидис, 71), Гонсалес, Хеландер, Поли (Де Майо, 80), Верди, Донса, Пульгар, Паласио, Петкович (Дестро, 60).
Предупреждения: Пеллегри, 6. Палладино, 38. Хеландер, 39. Россеттини, 43. Крафт, 49. Мигел Велозу, 84.
Судья: Рокки (Италия).
30 сентября. Генуя. Стадион "Luigi Ferraris".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/seriaa/2017-2018/