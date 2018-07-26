Дженнаро Гаттузо: "Знаю, что Бакка снова хочет играть в Испании"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо сказал, что у него хорошие отношения с нападающим Карлосом Баккой. Вместе с тем, специалист отметил, что колумбийский форвард может покинуть "россонери", если у него возникнет такое желание.

– У меня нет проблем с Баккой, – цитирует Football Italia Гаттузо. – Я знаю, что он снова хочет играть в Испании, но есть правила уважения. У игроков должно быть желание выступать за клуб.

Бакка выступает за "Милан" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года. В прошлом сезоне форвард выступал на правах аренды за "Вильярреал". В 43 матчах он забил 18 мячей и сделал 7 голевых передач.