Дженнаро Гаттузо: "Я не являюсь главной проблемой "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после матча 18-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (0:2) отметил, что не собирается покидать свой пост. По словам наставника, он является наименьшей проблемой клуба.



- Многие наши задумки не сработали, хотя с самого начала у нас был правильный подход, - приводит Football Italia слова Гаттузо. - Сейчас сложная ситуация. Фанаты протестуют, и мы не можем думать о продолжении сезона. Но я вижу, что игроки стараются изо всех сил.

Сегодня я тренер "Милана", но Гаттузо - наименьшая из проблем команды. Речь идет не только о физической готовности или психологической составляющей. Этого недостаточно, мы должны стать командой. Когда я пойму, что проблема во мне, уйду из "Милана".