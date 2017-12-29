Дженнаро Гаттузо: "Я не волшебник"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после победы над "Интером" (1:0) в четвертьфинале Кубка Италии подчеркнул, что положительный результат дал сил. По его словам, игрокам предстоит тяжелая работа.

- Я не волшебник, - цитирует Goal Гаттузо. - Был сложный матч, нам надо двигаться шаг за шагом. Команде необходимо продолжать в том же духе. Игроки должны работать и показывать такое же отношение к делу. Мы хотим закончить первую часть сезона на мажорной ноте. У нас есть проблемы, мы о них знаем.

Матч против "Интера" был важен, он дал нам сил. Впереди встреча против "Фиорентины", но у нас есть усталость.