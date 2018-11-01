Дженнаро Гаттузо: "Я не первый и не последний тренер, у которого трудные времена"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после победы в перенесенном матче 1-го тура чемпионата Италии над "Дженоа" заявил, что команде нужно улучшать свою игру. Он также отметил, что он не первый и не последний тренер, который сталкивается с трудностями.

- Мы должны совершенствоваться, это путь, который мы должны пройти, - приводит Football Italia слова Гаттузо. - У нас есть пробелы во многих аспектах нашей игры. Критика? У меня есть свисток и я просто тренирую команду. Я не первый и не последний тренер, у которого трудные времена. Мы еще ничего не достигли. Теперь мы должны играть как команда, так как у нас не всегда это получается.

После 10-ти туров "Милан" с 18-ю очками располагается на 4-м месте в турнирной таблицы серии а, - "Дженоа" - на 11-м, набрав 14 очков.

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