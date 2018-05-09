Дженнаро Гаттузо: "Выпью вина с игроками в случае победы в Кубке Италии"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо рассказал, что будет делать в случае победы над "Ювентусом" в финале Кубка Италии. По словам специалиста, он выпьет вина с игроками.

- Мои дети и жена будут на стадионе, - цитирует Football Italia Гаттузо. - Выпью бокал вина с парнями, может быть, даже не один, если победим... Потом я хотел бы провести некоторое время с теми людьми, с которыми давно не виделся.

Матч "Ювентус" - "Милан" состоится сегодня, 9 мая, и начнется в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.