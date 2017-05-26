Дженнаро Гаттузо: "Возвращение в "Милан" - это не шаг назад"

Экс-игрок "Милана" Дженнаро Гаттузо отметил, что рад своему возравщению в клуб. Специалист, который ранее работал с "Пизой", "Палермо" и швейцарским "Сьоном", воглавил молодежную команду "Милана".

- Доволен тем, что возглавил молодежку, - приводит Goal слова Гаттузо. - Для меня это не шаг назад. Думаю, сделал правильный выбор. Возвращаюсь в клуб, который хочет снова быть великим. Хочу передать молодым игрокам чувство принадлежности к "Милану". Будут советоваться с Монтеллой, потому что нам нужно будет играть по единой системе.