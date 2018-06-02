Дженнаро Гаттузо: "В следующем сезоне я ожидаю большего и от себя, и от с теми, кто работает со мной"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо отметил, что в прошлом сезоне были и хорошие, и плохие стороны, но в следующем году команда должна повысить свою планку.

- Это был очень тяжелый сезон. За шесть месяцев, что я в команде, у нас были как хорошие, так и плохие вещи, - приводит Football Italia слова Гаттузо. – У нас много работы в следующем сезоне. Нам нужно обновить команду, организовать работу и поговорить со штабом. Мы должны подняь планку с самого первого дня предсезонной подготовки. Чтобы сделать это, нам понадобятся страсть и желание не останавливаться на достигнутом. Я ожидаю больше и от себя, и от тех, кто работает со мной, потому что в прошлом сезоне мы сделали несколько ошибок.

Гаттузо возглавил "Милан" в ноябре 2017 года, сменив на посту главного тренера Винченцо Монтеллу. Под его руководством "россонери" заняли шестое место в чемпионате Италии и пробились в Лигу Европы на следующий сезон.