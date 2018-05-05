03:05 | Футбол — Италия

Дженнаро Гаттузо: "Сказал Мастуру, что выбью ему зубы, если не будет уделять внимание только футболу"


Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо признался, что угрожал полузащитнику Хашиму Мастуру. Наставник недоволен тем, что игрок уделяет много внимания видеороликам.

- Я много говорил с Мастуром в последнее время, – цитирует Football Italia Гаттузо. - Я даже угрожал ему, потому что он стал известным за счет видео, а не игры, но он этого больше не делает, потому что я сказал ему, что выбью ему зубы! В последние месяцы он прогрессировал, поэтому решили дать ему сыграть за дубль.

Поезд ушел, но ему не 50 лет, ему только будет 20, и я думаю, что он должен сделать выводы из своих ошибок. Ему нужно играть стабильно, потому что он потерял определенную остроту.

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