Дженнаро Гаттузо: "Результат не отражает игры "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо выразил разочарование поражением от "Ювентуса" (0:4) в финале Кубка Италии. С 56-й минуты в течение десяти минут "Милан" пропустил все четыре мяча.

– Таков футбол, – цитирует Rai Гаттузо. – Результат не отражает нашей игры, но мы заплатили за ошибки. До 56-й минуты мы делали все так, как нужно, а "Ювентус" мог беспокоить мою команду только ударами головой Манджукича. Теперь же нужно принять и понять, где мы допустили ошибки, из-за которых не выполнили задачу. Я молодой тренер и тоже ошибаюсь, так что тоже должен понять свои осечки, чтобы улучшить работу.