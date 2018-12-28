Дженнаро Гаттузо: "Расизм есть не только в Италии. Я видел, как в цивилизованных странах бросают в игроков бананы"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что расизм является проблемой не только для итальянского футбола. В матче 18-го тура серии А между "Интером" и "Наполи" (1:0) оскорблениям на подобной почве подвергся защитник неаполитанцев Калиду Кулибали.

- "Наполи" имел право на то, чтобы уйти с поля после этого инцидента, - приводит слова Гаттузо Football Italia. - Когда кто-то проявляет смелость, легче становится всем. Но расизм есть не только в Италии. Я видел, как в цивилизованных странах бросали в игроков бананы. Если 50 000 человек будут громко болеть, никто не услышит этих четырех или пятерых идиотов. Кулибали - очень сильный игрок. Эти кричалки вызваны страхом.

"Милан" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 28 очков после 18 туров.

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