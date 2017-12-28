Дженнаро Гаттузо: "Победа над "Интером" не решит всех проблем "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после четвертьфинала Кубка Италии против "Интера" (1:0 д.в.) отметил, что команда продемонстрировала умение вести борьбу. По его словам, несмотря на это, победа не решает всех проблем россонери.

- Эта игра была важной для нас после неудачного отрезка, - приводит Football Italia слова Гаттузо. - Сегодня показали, что умеем бороться, но впереди еще много работы. Было бы лицемерием сказать, что победа решила все наши проблемы. Но она даст нам дышать полной грудью.

Возможно, я худший тренер серии А, но я всегда хочу побеждать. Хочу, чтобы мои парни доказали, что этот результат не был случайностью.