Дженнаро Гаттузо: "Плохая игра Бакайоко – моя вина"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что игра полузащитника Темуе Бакайоко оставляет желать лучшего. По словам тренера, ему необходимо больше работать с французским хавбеком на тренировках.

– Бакайоко нужно помочь, поскольку он еще новичок в нашей команде, - цитирует Football Italia Гаттузо. – Ему тяжело усваивать наши новые тактические наработки, это, очевидно, моя вина. Мы будем больше заниматься на тренировках. Скоро он проявит свои лучшие качества.

В чемпионате Италии Бакайоко провел четыре матча и не отметился результативными действиями.

Этим летом 24-летний француз перешел из "Челси" в "Милан" на правах годичной аренды с последующим правом выкупа за 35 миллионов евро. Сумма трансфера составила 5 миллионов евро.

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