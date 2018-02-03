Дженнаро Гаттузо: "Оддо получал от меня по лицу"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо перед матчем 23-го тура чемпионата Италии против "Удинезе" вспомнил о взаимоотношениях с тренером черно-белых Массимо Оддо. Специалисты вместе играли за миланскую команду с 2007 по 2012 год, а также становились чемпионами мира в составе сборной Италии в 2006 году.

– В свое время я многим делился с Массимо Оддо, – цитирует Football Italia Гаттузо. – Он умный и забавный парень, его успехи говорят за него. За свои шалости он несколько раз получал от меня по лицу, поскольку у нас был разный взгляд на подготовку к матчам.

Матч "Удинезе" – "Милан" состоится в воскресенье, 4 февраля, начало – в 17:00 (мск). "Милан" после 22 туров занимает седьмое место в чемпионате Италии, отставая от лидирующего "Наполи" на 23 очка.