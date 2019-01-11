Дженнаро Гаттузо: "Надеюсь, Игуаин останется в "Милане"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что надеется на то, что форвард "россонери" Гонсало Игуаин останется в клубе. Ранее сообщалось, что 31-летний аргентинец может перейти в "Челси".

- Если бы Гонсало не тренировался так, как мне хотелось бы видеть, я бы не принял решение задействовать его в матче против "Сампдории", - приводит слова Гаттузо Football Italia. - Сейчас вокруг него вертится много слухов. Но он по-прежнему работает на тренировках, демонстрируя профессионализм. Все остальное зависит от него. Надеюсь, Игуаин останется в "Милане".

В текущем сезоне Игуаин провел 20 матчей за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

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