Дженнаро Гаттузо: "Милан" только в начале своего пути"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после матча 24-го тура чемпионата Италии против СПАЛ (4:0) отметил, что его команда отлично справилась со своей работой. Специалист также добавил, что миланцы только в начале своего пути.

– Мы отлично справились со своей работой. Результат 4-0 не отражает происходящее на поле, поскольку после первого гола игра выровнялась, – цитирует Sky Sport Italia Гаттузо. – Главное – работать и не думать, что все наши проблемы решены. Я напомнил команде о том, где мы были два месяца назад, сколько у нас было проблем. Мы только в начале своего пути.