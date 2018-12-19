Дженнаро Гаттузо: "Милан" сыграл посредственно"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо - о матче с "Болоньей" (0:0) в 16-м туре чемпионата Италии.

- Мы безрезультатно владели мячом. Мы делали все правильно, за исключением последнего паса и завершающего удара, - цитирует специалиста Football Italia. - В плане качества футбола мы сыграли посредственно. Мы, скорее, "щекотали" защиту "Болоньи", а не создавали ей проблемы. Мы долго играли 4-3-3 с разными игроками (например, Джакомо Бонавентурой). Но большее количество нападающих в штрафной не обязательно означает, что это более эффективно. При 4-4-2, я думаю, мы можем стать более предсказуемыми для защиты соперников. Если у нас не получится растянуть их оборону, будет очень сложно пройти ее.

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