Дженнаро Гаттузо: "Милан" обретает уверенность"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что победа над "Сассуоло" (4:1) в матче 7-го тура чемпионата Италии поможет его команде обрести уверенность.

- Мы и до этой игры показывали хороший футбол, - приводит слова Гаттузо Sky Sport Italia. - Наша слабость заключается в том, что мы обороняемся слишком глубоко. Победа над "Сассуоло" поможет "Милану" обрести уверенность во всем, над чем мы сейчас работаем. Понятно, что на такой клуб всегда оказывается давление. Но нам еще нужно время, чтобы расти.

"Милан" занимает 11-е место после семи туров в серии А, имея в активе 9 очков.

Все о чемпионате Италии - здесь