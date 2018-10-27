Дженнаро Гаттузо: "Милан" не является мертвым"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что хочет, чтобы у его команды появился характер.

- Мы получили две пощечины, но не являетмся мертвыми, - цитирует Гаттузо Football Italia. - Я не умер и не похоронен. Больно, когда есть поражения, но я знаю, что все еще могу принести пользу клубным цветам. На днях мы не справились ни с одной из задуманных вещей. Я хочу, чтобы у моей команды появился характер и желание биться.

"Милан" после восьми туров занимает 12-е место в чемпионате Италии, имея в активе 12 очков.

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