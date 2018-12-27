Дженнаро Гаттузо: "Милан" не должен впадать в депрессию"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что его команда должна исправить ошибки, не впадая при этом в депрессию. 40-летний специалист также добавил, что проблема его команды заключается в атаке.

- Три дня назад мы были в одном балле от нашего скудетто - то есть зоны Лиги чемпионов, - приводит слова Гаттузо Football Italia. - "Милан" все делает только наполовину. Мы наладили оборону, но теперь проблема в атаке. Каждый раз, когда мы атакуем, складывается впечатление, что мы не собираемся причинять боль нашим противникам. Мы должны исправлять ошибки, не впадая в депрессию. Проблема заключается в психологии.

"Милан" занимает 6-е место в турнирной таблице серии А, имея в активе 28 очков после 18 туров.

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