Дженнаро Гаттузо: "Милан" - не Брэд Питт. "Милан" уродлив, как я"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо напомнил, что еще недавно миланцы была объектом критики со стороны болельщиков и экспертов. Итальянский специалист также сравнил свою команду с известным голливудским актером Брэдом Питтом.

- Я не требовал новых игроков зимой, потому что твердо верю в эту команду, - приводит Football Italia слова Гаттузо. - Клуб спрашивал, нужен ли мне кто-нибудь, но я всегда отвечал, что все в порядке. Я твердо стою на земле и стараюсь не слишком много читать, что пишут обо мне, потому что знаю, насколько долгий путь нам предстоит.

Мы не должны забывать, что говорили о нас шесть недель назад, иначе мы будем регрессировать. "Милан" еще не Брэд Питт. "Милан" продолжает быть таким же уродливым, как я с темными кругами под глазами.

"Милан" после 22 туров занимает седьмое место в чемпионате Италии, отставая от лидирующего "Наполи" на 23 очка.