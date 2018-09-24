Дженнаро Гаттузо: "Милан" - команда с двумя лицами"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо после ничьей в матче 5-го тура чемпионата Италии против "Аталанты" (2:2) отметил, что его команде не хватает стабильности.

- "Милан" - это команда с двумя лицами, - приводит слова Гаттузо Football Italia. - Мы хорошо провели первую половину встречи, но столкнулись с напряжением во втором тайме. Мы никак не можем добиться стабильной работы в течение всех 90 минут. "Милан" - молодая команда, которая растет, но нам нельзя скатываться на обочину.

"Милан" занимает 12-е место в чемпионате Италии после пяти туров, имея в активе 5 очков.

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