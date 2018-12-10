Дженнаро Гаттузо: "Милан" хорошо справляется в сложившихся обстоятельствах"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо прокомментировал матч 15-го тура чемпионата Италии с "Торино" (0:0). Он считает, что его команда неплохо справляется в текущей ситуации.

- Я не считаю это упущенной возможностью, так как мы прекрасно понимали, что "Торино" - сложная команда, - приводит Football Italia слова Гаттузо. - На данный момент команда отдает все силы, у нас много травмированных игроков, и я думаю, что мы хорошо справляемся в сложившихся обстоятельствах.

Я должен довольствоваться тем, что есть. У нас есть травмы, есть проблемы с УЕФА, но все это не мое дело. Я не могу сидеть здесь и жаловаться на то, что не могу контролировать. Я просто должен заставить нынешних игроков действовать по мере своих возможностей.

Миланцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.

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