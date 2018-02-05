Дженнаро Гаттузо: "Меня раздражает, когда слышу комплименты в адрес "Милана"

Главный тренер "Милана" Дженнаро Гаттузо заявил, что комплименты, которые звучат в адрес его клуба, вызывают только раздражение. По его словам, "Милан" должен занимать куда более высокое место в таблице. После 23 туров серии А клуб располагается на 8-м месте.

– Меня раздражает, когда я слышу какие-то комплименты в адрес моей команды. Просто посмотрите на таблицу, – цитирует Milan TV Гаттузо. – Безусловно, мы можем играть намного лучше. Так что нам не надо обращать на все те приятные слова и продолжать упорно работать, чтобы вернуться на те позиции, на которых "Милан" и должен находиться.