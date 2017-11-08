Дженнаро Гаттузо: "Когда увидел, как играет Пирло, мне захотелось сменить профессию"

Бывший полузащитник "Милана" Дженнаро Гаттузо отметил, что не мог ничему научить Андреа Пирло, с которым вместе выступал за "россонери". Пирло, напомним, объявил о завершении карьеры.

– Мог ли я чему-то научить Пирло? Не говорите глупостей, давайте не будем путать дерьмо с нутеллой, – цитирует Football Italia Гаттузо. – Когда я увидел, как он играет, мне захотелось сменить профессию. Никто не знает об этом лучше меня, поскольку я с ним пересекся еще в команде до 15 лет, прошел юношеские команды. Дело не только в качестве его игры. Он просто зверь, мощный атлет, поэтому и играл до 38 лет. Когда я был рядом с ним, всегда ощущал уверенность. Я делал то, что должен был, а он заботился об остальном. Он помог мне в карьере гораздо больше, чем я ему.